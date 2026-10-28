Вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

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Протягом дня 28 жовтня внаслідок російських атак безпілотниками на громади Сумської області постраждали восьмеро мирних жителів.

За словами Григорова, це жителі Сумської, Шосткинської та Путивльської громад.

Зокрема, одна жінка та двоє чоловіків перебувають у лікарнях. Їхній стан стабільний. Медики надають необхідну допомогу. Решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Також він додав, що наразі триває ліквідація наслідків ворожих атак.

Про це начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Фейсбуці.

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