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45-річна Вікторія зі 111-ї бригади ТрО зазнала тяжких поранень у лютому 2025 року під час евакуації військового. Російський FPV-дрон атакував автомобіль, у якому перебувала медикиня. Вісім уламків влучили їй у голову, шию та обидві ноги.

Вікторія родом із Донеччини. До повномасштабного вторгнення працювала медсестрою в хірургічному відділенні, а ще під час АТО допомагала пораненим українським захисникам. Після початку великої війни одразу вирішила долучитися до війська.

Після тривалого лікування та відновлення вона повернулася до служби. З жовтня 2025 року Вікторія працює медикинею 2-го батальйону 111-ї окремої бригади ТрО.

За мужність і самовідданість її відзначили кількома нагородами. Вдома на військову чекають мама та дві доньки. Її чоловік також служить у ЗСУ.

Попри пережите, «Мама» не планує залишати армію та хоче продовжувати службу навіть після завершення війни.

Джерело: 111-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе.

Днями оператори підрозділу SHADOW PACK 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки екіпажів безпілотних літальних апаратів провели успішну операцію із зачистки російських позицій безпосередньо на території рф.

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