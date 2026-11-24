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Щонайменше семеро людей загинули під час пожежі у військовій частині в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю 22 травня.

Про це стало відомо з витоку бази даних Росстату, який проаналізували журналісти «Агентства». Російська влада про загиблих офіційно не повідомляла.

У базі для всіх семи осіб зазначена причина смерті — ураження внаслідок вибухів або осколків під час збройного конфлікту. Двоє загиблих, згідно з даними реєстру, проживали в комплексі «Сенеж» у підмосковному Солнечногорську, де розташований центр спецпризначення ГРУ. Ще один загиблий мешкав у селищі Андріївка неподалік.

Раніше відповідальність за пожежу взяло на себе маловідоме «Кубанське повстанське рух», яке заявляло про підрив бомби у військовій частині. Однак підтверджень цієї версії немає.

Після інциденту російське МНС повідомляло лише про займання та окремо забороняло місцевим жителям знімати, поширювати й публікувати кадри з місця події. Інформацію про кількість постраждалих, загиблих і причини пожежі офіційно не оприлюднювали.

Джерело: «Агентство»

Російські органи неодноразово редагували запис про смерть закатованої української журналістки Вікторії Рощиної в базі Росстату, змінюючи як дату її загибелі, так і офіційну причину смерті. Про це свідчить витік даних відомства, який проаналізували журналісти видання «Важные истории».

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій».

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