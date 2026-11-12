Віткофф планує переконувати Зеленського щодо завершення війни після переговорів із Путіним
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що після зустрічі з Володимиром Путіним планує обговорити її результати з президентом України Володимиром Зеленським.
За його словами, разом із Джаредом Кушнером він вирушить до Ірландії, де запланована зустріч з українським лідером.
Американські представники мають поінформувати Зеленського про результати переговорів у Москві та спробувати переконати його обрати один із запропонованих шляхів завершення війни.
Віткофф також висловив сподівання, що після візиту до Москви вдасться офіційно оголосити про підготовку наступної зустрічі в межах тристоронніх переговорів.
Джерело: Стів Віткофф
Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.
Раніше Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Москві для обговорення миру в Україні.
До цього у Кремлі розкрили теми переговорів Путіна з Віткоффом і Кушнером.