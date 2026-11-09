Влада рф спростить подання доносів на критиків війни

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Міністерство внутрішніх справ РФ підготувало проект змін до наказу про порядок реєстрації звернень, яким надасть електронним заявам у Книзі обліку повідомлень про події (КУСП) однакової юридичної сили з паперовими документами. Це спростить масове подання скарг, насамперед щодо дій громадян, незгодних із політикою влади.

За даними правозахисного проекту «Слово защите», оновлена процедура не вимагатиме від заявників очної присутності чи підписання паперових бланків з попередженням про відповідальність за неправдиве донесення.

Експерти зазначають, що онлайн-форма спростить масове подання скарг, насамперед щодо дій громадян, незгодних із політикою влади (зокрема за статтею про «фейки про армію» та «образу почуттів віруючих»). Водночас для розслідування насильницьких злочинів або крадіжок очна присутність потерпілих і проведення слідчих дій залишаться обов'язковими.

Джерело: правозахисний проект «Слово защите».

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