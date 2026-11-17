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Жителі мікрорайону Патрокл у російському Владивостоці звернулися до першої леді США Меланії Трамп із проханням посприяти у завершенні будівництва школи, яку місцева влада не може здати в експлуатацію вже чотири роки. Перед цим містяни намагалися розв'язати проблему через колективне звернення до Володимира Путіна, проте воно не дало жодних результатів.

У своєму листі жителі висловили захоплення гуманітарними ініціативами першої леді США та поскаржилися на системні зриви будівельних контрактів, зазначивши, що російській державі з незрозумілих причин «не вдається ефективно організувати» цей процес.

«Між тим ми бачимо, наскільки сучасними й комфортними є школи навіть у невеликих містах по всій території Сполучених Штатів. Владивосток — місто-побратим Сан-Диего. Можливо, Ви могли б організувати обмін досвідом, <...> щоб допомогти побудувати школу в нашому районі — проєкт, який перебуває в підвішеному стані з 2021 року», — йдеться у зверненні. Оскільки прямих контактів знайти не вдалося, лист надіслали через офіційний сайт Білого дому. Коментуючи такий крок, самі мешканці зазначають: *«Стыдно, конечно. А что делать?»*.

Будівництво школи на 1275 місць у Патроклі розпочалося чотири роки тому, але строки здачі неодноразово переносилися. Торік містяни збирали підписи під колективною скаргою на ім'я Путіна, проте це не принесло результату. Наприкінці жовтня 2026 року мерія Владивостока розірвала черговий контракт на добудову через відставання від графіків, дефіцит робітників та невиконання вимог замовника.

Згідно з планами місцевої влади, новий контракт збираються укласти лише у 2027 році, а граничну вартість робіт оцінили у 4,17 млрд рублів — майже вдвоє більше, ніж було освоєно раніше. Завершити багатостраждальний проєкт тепер розраховують не раніше 2029 року.

У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація виставила місцевим жителям повні рахунки за опалення, попри те, що тепло в оселі почали подавати лише наприкінці місяця. Така ситуація обурила містян, адже вони змушені оплачувати послугу, якою фактично не могли користуватися протягом більшої частини місяця.

Російські компанії можуть розпочати масштабні скорочення персоналу у 2027 році через падіння попиту та відсутність перспектив відновлення економіки. Про це заявив президент Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін, попередивши, що за таких умов утримувати працівників стане економічно невигідно.

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