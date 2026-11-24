0:00 / 0:00

Російський корвет «Меркурій», який Сили оборони України підірвали в Лівії, імовірно, більше не повернеться в стрій і залишиться на місці вибуху через значні пошкодження та надто велику відстань для евакуації.

Як зазначив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, супутникові знімки із зануреною під воду основною палубою та детонація на борту свідчать про критичні ушкодження корабля, який через невелику глибину біля причалу може лежати на дні, а повернути його в порт базування на відстань понад 7 тисяч кілометрів за умов закритих турецьких проток для Чорноморського флоту вкрай складно.

За словами Плетенчука, «Меркурій» перебував у регіоні насамперед для охорони суден забезпечення, що працювали в інтересах міноборони рф для підтримки російського контингенту в Африці, і тепер окупантам доведеться перебудовувати свої логістичні маршрути. Речник також нагадав, що одне із суден забезпечення, яке супроводжував цей корвет, раніше так само зазнало пошкоджень.

Джерело: заява речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.

Також у Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

Читай нас у