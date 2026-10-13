Внаслідок атаки російських дронів у Павлоград загинула людина та двоє поранені

0:00 / 0:00

Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області ударними безпілотниками ввечері 13 жовтня 2026 року.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, унаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості. У середмісті Павлограда виникла пожежа.

Джерело: Telegram-канал Олександра Ганжі.

13 жовтня в парку «Орлятко» в Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника постраждали дві жінки віком 35 і 40 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Читай нас у