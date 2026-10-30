Внаслідок атаки російського безпілотника загинув працівник Запорізької АЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало повідомлення про загибель працівника Запорізької атомної електростанції. За наявною інформацією, чоловік загинув 29 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника.

Згідно з отриманою інформацією, загиблий був зварювальником у централізованій ремонтній майстерні станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що будь-яка атака на працівників атомної електростанції є абсолютно неприйнятною та порушує "Сім незамінних принципів ядерної безпеки та фізичної охорони під час збройного конфлікту".

Він вкотре закликав до максимально утримуватися від військових дій, щоб запобігти ризику ядерної аварії.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Енергоатом прокоментував загибель так званого головного інженера ЗАЕС.

МЗС відкинуло звинувачення РФ щодо загибелі інженера ЗАЕС.

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