Внаслідок атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждали двоє людей

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У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників по території виробничо-складського підприємства постраждали двоє цивільних громадян.

За даними Київської обласної військової адміністрації, жінка зазнала гострої реакції на стрес, а чоловік отримав опік передпліччя, обом надали медичну допомогу на місці без госпіталізації. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідню складську будівлю, два приватні будинки та два автомобілі, на місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Двоє майорів поліції — Олег Дубецький та Сергій Бережко — померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російського удару по службовому автомобілю поблизу Комишувахи Запорізької області.

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