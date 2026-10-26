Внаслідок російського удару по Краматорській громаді загинула людина, ще 10 поранено

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Вранці 26 жовтня російські окупаційні війська завдали чотирьох ударів по селищу Ясногірка Краматорської громади Донецької області.

«Щонайменше 1 людина загинула і 10 поранені внаслідок ударів по Краматорській громаді. Серед поранених – 13-річна дівчина», — повідомив очільник обласної військової адміністрації. На місці події працюють усі відповідальні служби, пораненим надається необхідна медична допомога, а обсяги пошкоджень та остаточна кількість постраждалих з'ясовуються.

«Росіяни знову б'ють по цивільних – і знову страждають діти. Діти, які не повинні бути так близько до лінії фронту. Діти, батьки яких відповідають за їхню безпеку. Нагадую, що на всій території Краматорської громади триває обов'язкова евакуація сімей із дітьми у примусовий спосіб. Це не забаганка – це єдина можливість вберегти дітей», — наголосив Вадим Філашкін.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Упродовж минулої доби 25 жовтня в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинув один цивільний. Ще десятеро людей отримали поранення.

Російські війська 26 жовтня повторно вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

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