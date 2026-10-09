Внаслідок російського удару по Запоріжжю 9 жовтня загинула людина

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Уранці п’ятниці, 9 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, є також поранені.

Про це повідомляє глава Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Приблизно о 05:15 він розповів, що ворог влучив по житловому будинку. Однак згодом уточнив, що влучання сталося біля багатоповерхівки. Вже тоді Семікін написав, що через ворожу атаку поранена людина. Згодом стало відомо про жертву та збільшення кількістю постраждалих.

«Від ворожого удару загинув чоловік. Двоє людей поранено», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Семікін уточнив, що росіяни завдали по Запоріжжю шість ударів. Наразі відомо про одну загиблу людину, а кількість постраждалих зросла до 5.

«Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти», — йдеться у повідомленні.

Станом на 07:55 за даними Ради оборони Запорізької області, кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 7.

Джерело: Михайло Семікін

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