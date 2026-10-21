Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку

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Уранці 21 жовтня російські безпілотники атакували Київ. Влучання та падіння БпЛА зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Деснянському районах столиці. У Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, внаслідок російського удару по житловому будинку у Святошинському районі столиці загинула одна людина.

Крім того, ще одна людина постраждала. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

Джерело: Віталій Кличко

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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