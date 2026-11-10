Внаслідок російської атаки на Кропивницький вранці 10 листопада поранено двох людей

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У вівторок, 10 листопада, Кропивницький зазнав російської атаки. Унаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Фейсбуці.

За його словами, постраждалі вже перебувають у лікарні.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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