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Російські окупанти26 листопада атакували Одесу та передмістя. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та територію приватного домоволодіння.

70-річний чоловік отримав тяжкі травми. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Джерело: Олег Кіпер.

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина дістала поранення.

Удень 24 листопада внаслідок ворожого удару зазнала пошкоджень будівля одного з медичних закладів міста.

В Одесі внаслідок російської атаки 18 листопада загинула координаторка та продюсерка телеканалу «Перший міський» Христина Лисенко.

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