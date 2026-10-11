Внаслідок російської атаки на Рівненщину 11 жовтня поранено три людини

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11 жовтня російські війська атакували Рівненську область, унаслідок чого постраждали троє людей. Обставини їхнього поранення у наданому повідомленні не уточнюються.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Ворог продовжує атакувати Рівненщину з повітря. Дякую силам ППО, які тримають цей удар. На жаль, не завжди вдається уникнути наслідків. Під час минулої атаки поранень зазнало троє людей», - написав начальник ОВА.

Він вкотре нагадав про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.

На Сумщині російські війська атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги. Унаслідок удару постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик, які наразі отримують медичну допомогу. Попередньо, їхні травми неважкі.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

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