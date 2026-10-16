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Внаслідок російської атаки на Умань виникла пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі

UA NEWS 16 Жовтня 2026 08:07
Внаслідок російської атаки на Умань виникла пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі
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Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

 

«В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка», – йдеться у повідомленні місцевої ОВА.

За даними влади, наразі відомо про п'ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

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«На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували. Усі служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб. Загроза все ще зберігається. Наразі на тривозі вся область», – наголосив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Раніше чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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