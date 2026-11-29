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У неділю, 29 листопада 2026 року, російські війська атакували безпілотником Немишлянський район Харкова. Кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них двоє дітей. Також зафіксували ще один удар по Київському району міста. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

У Немишлянському районі серед постраждалих є однорічна дівчинка та п’ятирічний хлопчик. В обох дітей медики діагностували гостру реакцію на стрес. До лікарні госпіталізували чоловіка та жінку. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Внаслідок влучання дрона загорілися будівля поштового відділення та два автомобілі. Пожежі локалізували, триває ліквідація наслідків.

Після цього Синєгубов повідомив про ще один удар по Київському району Харкова. Наслідки уточнюють. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих.

Джерело: публікація начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Минулої ночі під атакою дронів опинилася Ковельська громада на Волині. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомив 29 листопада т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.

У ніч на 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого загинула жінка та ще двоє людей дістали поранення.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 зі 140 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 28 листопада, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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