Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула людина, 22 постраждали
Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у шести районах столиці.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
«З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування», — ідеться у повідомленні.
У Дніпровському районі загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджені будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей.
У Дарницькому районі пошкоджена транспортна інфраструктура. Постраждалих немає.
У Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 кв. м ліквідовано.
В Оболонському районі пошкоджений нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано.
У Печерському районі пошкоджені будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.
У Голосіївському районі унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.
Джерело: ДСНС
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