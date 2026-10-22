Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула людина, 22 постраждали

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Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у шести районах столиці.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

«З вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування», — ідеться у повідомленні.

У Дніпровському районі загинула людина, дитину госпіталізували. Пошкоджені будинки й автомобілі, горіли житлові та нежитлові будівлі. Постраждали ще п’ятеро людей.

У Дарницькому районі пошкоджена транспортна інфраструктура. Постраждалих немає.

У Святошинському районі горіли нежитлова будівля та ресторанний комплекс. Пожежу на площі 1100 кв. м ліквідовано.

В Оболонському районі пошкоджений нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано.

У Печерському районі пошкоджені будівлі, автомобілі швидкої допомоги та монастир. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

У Голосіївському районі унаслідок влучання в нежитлову будівлю постраждали шестеро людей.

Джерело: ДСНС

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