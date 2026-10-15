Внаслідок ударів рф по Дніпропетровщині загинули двоє людей

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Уранці 15 жовтня російські війська атакували Дніпровський і Павлоградський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. Загинули двоє людей», – зауважив Ганжа.

Також, за даними влади, у Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники, уточнюється інформація про постраждалих.

Джерело: Олександр Ганжа

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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