Внаслідок удару шахеда по Павлограду загинула людина, ще семеро поранені

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Російські окупаційні війська атакували Павлоград Дніпропетровської області за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, а кількість поранених зросла до семи осіб.

«Одна людина загинула, щонайменше троє дістали поранення. Ворог ударив безпілотником по Павлограду. Усі поранені зараз у лікарні. Серед них – двоє 10-річних дівчаток», — зазначив керівник обласної військової адміністрації.

Внаслідок влучання згорів автомобіль, а також пошкоджень зазнали кілька багатоповерхових житлових будинків і торговельний заклад. Додаткові дані щодо кількості потерпілих уточнили у підрозділах рятувальної служби: «Унаслідок російського удару по м. Павлоград 1 людина загинула, ще 7 постраждали, серед них - 2 дітей».

Джерело: начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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