Вночі російські окупанти обстріляли енергетичні об'єкти у 10 областях України

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Вночі та зранку 17 жовтня російські терористи атакували енергетичні об'єкти у 10 областях України. Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів.

Росіяни гатили по енергетичному сектору у:

Вінницькій,

Волинській,

Донецькій,

Запорізькій,

Житомирській,

Одеській,

Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Харківській областях.

«Ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів», - сказано у повідомленні Міністерства енергетики України.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій.

Нагадаємо, що через російську атаку в ніч на суботу, 17 жовтня, Вінниця лишилась без електропостачання. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань, коли відновлять живлення наразі невідомо.

У ніч на суботу, 17 жовтня, російські терористичні війська атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, «Калібрами» та 332 ударними дронами.

Російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

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