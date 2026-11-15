Воєнні злочини рф в Україні можна порівняти з масштабами Другої світової The Hill

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росія вчиняє в Україні систематичні воєнні злочини, масштаби яких співставні з подіями Другої світової війни, що виключає її повернення до міжнародної спільноти без притягнення винних до відповідальності.

«Задокументовані звірства в Україні підкреслюють важливість міжнародного гуманітарного права. Війна не скасовує правовий захист цивільних осіб чи полонених, а військова необхідність не виправдовує катувань, навмисних нападів на цивільних, позасудових страт або незаконної депортації», — наголосив полковник армії США у відставці Джон Фейрламб у своїй статті.

Експерт вказав на численні зафіксовані ООН та правозахисниками випадки тортур військовополонених, сексуального насильства, викрадення понад 20 тисяч українських дітей та так званого «людського сафарі», коли російські військові полюють на мирних жителів за допомогою дронів, засудив запрошення посадовців рф до Білого дому.

Джерело: The Hill.

Слідчі Національної поліції України від початку повномасштабного вторгнення розпочали 246 219 кримінальних проваджень за фактами злочинів російських військовослужбовців та їхніх пособників. Найбільшу частину з них — 228 992 справи — порушено за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Європол зібрав дані про майже 3 тисячі підозрюваних у воєнних злочинах в Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні 977 злочинів проти журналістів і медіа.

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