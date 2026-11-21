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Російські війська 21 листопада завдали удару по залізничній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинився вокзал в Овруцькій громаді, де після влучання спалахнула пожежа.

Внаслідок удару постраждала одна людина. Медики оперативно доправили її до лікарні, де потерпілому надають необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула пожежа.

За інформацією ОВА, станом на 17:00 підрозділи ДСНС повністю ліквідували загоряння.

Рятувальники, медики та інші профільні служби оперативно працювали на місці атаки. В обласній адміністрації подякували їм за швидке реагування.

Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.

Окупанти вдарили по промислових і транспортних об’єктах Житомирщини, є постраждалий.

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