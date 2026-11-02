Ворог просунувся біля Гуляйпільського та Гіркого на Запоріжжі — DeepState

Російські війська просунулися поблизу двох населених пунктів у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували аналітики проєкту DeepState. Йдеться про райони поблизу Гуляйпільського та Гіркого.

Російська армія має просування на Запорізькому напрямку. За даними аналітиків DeepState, зміни на мапі бойових дій зафіксували поблизу сіл Гуляйпільське та Гірке, які розташовані в Пологівському районі області. «Ворог просунувся поблизу Гуляйпільського та Гіркого», — повідомили аналітики проєкту.

На мапі проєкту позначено зміни в районах цих населених пунктів. Водночас у повідомленні аналітиків немає додаткових подробиць про масштаб просування російських військ або відстань, на яку вони змогли просунутися. Інформацію про зміни на фронті слід розглядати саме як дані аналітичного проєкту.

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається напруженою. Подальші зміни лінії фронту залежатимуть від розвитку бойових дій у цьому районі. DeepState опублікував відповідне оновлення на своїй сторінці в Telegram.

Російські окупаційні війська просунулися на Запорізькому та Донецькому напрямках. Зокрема, зміни на лінії фронту зафіксували поблизу Воздвижівки та Лугівського в Запорізькій області, а також біля села Майське на Донеччині.

Російські окупаційні війська просунулися поблизу Малих Щербаків і Щербаків у Запорізькій області.

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