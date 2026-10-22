Воїн із Рівненщини повернувся з полону та зняв своє фото з Дерева надії

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57-річний доброволець Олександр Ведерніков із Костополя Рівненської області повернувся з російського полону в серпні 2026 року. У жовтні він зміг власноруч зняти з «Дерева надії» листочок зі своєю фотографією — символ того, що захисник нарешті повернувся додому.

Олександр приєднався до Збройних сил України в перші дні повномасштабного російського вторгнення. У квітні 2024 року він потрапив у полон на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Удома на нього чекали дружина й донька. За повідомленням Костопільської міської ради, захисник суттєво втратив вагу під час полону, а нині відновлюється та звикає до життя поруч із рідними.

Повернення Олександра стало важливою звісткою для родин військовополонених і зниклих безвісти в громаді.

На «Дереві надії» досі залишаються близько 150 листочків. За кожним — людина, на яку чекають удома. І родини, які продовжують вірити в повернення своїх близьких. Про це повідомляє Армія TV - Військове телебачення України. Відео: Зеленський попередив про загрозу нового наступу РФ у разі втрати Слов’янська та Краматорська. Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії. Також Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні. Росія підтримала тристоронню зустріч на рівні команд для переговорів – Зеленський

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