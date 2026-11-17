Втрати армії РФ станом на 17 листопада зросли ще на 1620 окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1620 російських окупантів. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 17 листопада 2026 року.
РФ у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 627 040 (+1 620) осіб;
- танків – 12 482 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 813 (+6) од.;
- артилерійських систем – 52 516 (+52) од.;
- РСЗВ – 2 282 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 762 (+0) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 176 (+10) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 611 870 (+1 494) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 176 451 (+521) од.;
- спеціальної техніки – 4 913 (+4) од.
Джерело: Генштаб
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