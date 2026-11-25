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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2 091 російського окупанта.

РФ у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:

особового складу – близько 1 643 580 (+2 091) осіб;

танків – 12 507 (+14);

бойових броньованих машин – 25 974 (+22);

артилерійські системи – 52 801 (+15);

РСЗВ – 2 301 (+0);

засобів ППО – 1 769 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 3 220 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 620 013 (+597);

крилатих ракет – 5 278 (+0);

кораблів/катерів – 36 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 179 599 (+515);

спеціальної техніки – 4 937 (+5).

Джерело: Генштаб

На фронті за добу відбулося 184 бої, найгарячіше було на Покровському напрямку — Генштаб.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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