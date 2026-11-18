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За минулу добу українські захисники ліквідували 1 970 російських військових. Такі дані станом на 18 листопада оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:

особового складу – близько 1 629 010 (+1 970) осіб;

танків – 12 482 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 815 (+2) од.;

артилерійських систем – 52 550 (+34) од.;

РСЗВ – 2 283 (+1) од.;

засобів ППО – 1 764 (+2) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 193 (+17) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 613 093 (+1 223) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн з ПММ – 176 826 (+375) од.;

спеціальної техніки – 4 914 (+1) од.;

мостів – 1 (+1) од.

Джерело: Генштаб

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