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Російська армія щодня втрачає понад тисячу військових у війні проти України. Масштаби втрат РФ уже наближаються до показників Другої світової війни, заявив посол США. За його словами, втрати російських окупантів настільки значні, що перевищують кількість новобранців, яких армія РФ залучає щомісяця.

За словами американського дипломата, нинішні темпи втрат роблять продовження бойових дій дедалі складнішим для Москви. Він навів дані, згідно з якими Росія щомісяця набирає від 20 до 25 тисяч нових військовослужбовців, тоді як кількість загиблих за той самий період становить від 30 до 35 тисяч.

Він також порівняв нинішні російські втрати з історичними військовими кампаніями, зазначивши, що їхні масштаби наближаються до втрат СРСР у Другій світовій війні.

"Це в геометричній прогресії більше, ніж вони втратили в Афганістані, і наближається до тих, що вони втрачали у Другій світовій війні – тисячу на день. Це просто неприйнятно", - заявив Волц.

Дипломат вважає, що обидві країни вже виснажені тривалими бойовими діями, і продовження війни не має перспектив.

"Цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Вона має завершитися дипломатично", – підсумував американський посол.

Про це заявив постійний представник США при ООН Майк Волц в інтерв'ю Fox News.



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