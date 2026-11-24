Майже сім годин у повній темряві, у тісному металевому кузові наземного роботизованого комплексу, — так проходила евакуація 53-річного прикордонника Андрія Горбоноса з позивним «Міністр» із передової. Через кожну вибоїну на розбитій дорозі він відчував нестерпний біль, а його голова постійно вдарялася об металеві конструкції. Військовий зізнається, що без каски міг би загинути просто всередині НРК.

Під час висування на нову позицію прикордонник наступив на замаскований саморобний вибуховий пристрій. Вибухова хвиля відкинула його на кілька метрів. Попри сильну контузію та важке поранення ноги, через яке він втратив три пальці, Андрій зміг самостійно накласти собі турнікет.

Після цього розпочалася складна евакуація: побратим близько півтора кілометра ніс пораненого на собі через заміновану територію. Згодом військового помістили до наземного роботизованого комплексу, який доправив його до медиків.

Сьогодні, згадуючи ті події, прикордонник говорить про них напрочуд спокійно. Можливо, секрет такої витримки криється в його незвичайному життєвому досвіді. Адже до війни Андрій Горбонос із Дніпра встиг реалізувати себе в абсолютно різних сферах – від управління великими підприємствами до творчості, спорту та східних духовних практик.

За освітою Андрій – юрист, і свого часу доріс з юрисконсульта до директора одного з відділень корпорації однієї з відомих торгових мереж. Згодом він очолював хлібозавод, цегельне та молокопереробне підприємства. Маючи неабиякий хист до винахідництва, разом з профільними спеціалістами розробляв рецептуру «Батона європейського» з додаванням яблучного варення, а також технологію виготовлення фактурної цегли під старовину.

Ще одна несподівана сторінка його біографії – ілюзійний театр, який Андрій заснував власноруч. Професійні ілюзіоністи виступали із фокусами та виставами перед дітьми-сиротами, внутрішньо-переміщеними особами та українськими захисниками. Водночас багато років серйозно займався спортом: бодибілдингом, жимом лежачи та бадмінтоном. В останньому навіть став бронзовим призером чемпіонату України серед ветеранів.

Згодом Андрій захопився йогою, і набуті навички неодноразово ставали йому в пригоді на фронті. Уміння контролювати дихання, власне тіло та емоції допомагало зберігати самовладання в екстремальних умовах, а фізична гнучкість і володіння складними асанами – спритно маневрувати у тісних бійницях та укриттях, швидко змінювати положення тіла й перехоплювати зброю від побратимів під час бою.

У Держприкордонслужбі Андрій опинився у лютому 2026 року, добровільно звернувшись до ТЦК та СП після смерті матері, за якою тривалий час доглядав. Попри професійний досвід і можливість обрати відносно безпечну штабну посаду, вирішив служити в бойовому підрозділі. Так він долучився у 3-му прикордонному загоні. А позивний «Міністр» обрав собі сам – із притаманними йому гумором та самоіронією.

Андрій натхненно згадує свій перший стрілецький бій: «Одного дня під час однієї із операцій наша група вступила у відкритий бій з ворогом. Ворожа група складалась з вісьмох чоловік, але відкрито на нашу позицію наступали двоє. Успішно ліквідували, без поранень і втрат. Інших шістьох – накрили наші хлопці-дронщики. Чесно, було страшно лише перед першим пострілом, далі – все, як вчили на БЗВП, абсолютно всі навички знадобились. Зокрема, наша взаємодія втрьох в той момент, як на мене, була близькою до ідеальної. Наступні п'ять днів після відбиття того штурму нам добряче дісталось від їх мінометів та арти. Але витримали, і це головне».

Нині прикордонник проходить відновлення у відомчому санаторії ДПСУ, особливо відзначаючи ефективність сірководневих ванн та відновлювальних процедур. Водночас, попри наслідки поранення, про завершення військової служби Андрій навіть не думає. Переконаний, що його юридичні знання, управлінський досвід і навички психологічної підтримки ще можуть принести чимало користі Україні.

Свою життєву філософію «Міністр» пояснює просто: «Людина приходить у цей світ із певною місією. Щоб зрозуміти її, треба рухатися трьома шляхами – праця, творчість і благодійність. Тільки так можна розкрити закладені Богом таланти».