Z-пропагандисту Романову у росії інкримінують держзраду за пост про Олешки

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Російського так званого «воєнкора» Володимира Романова, який веде телеграм-канал «Romanov Лайт», затримали за підозрою у державній зраді та шпигунстві після публікації правдивих даних про евакуацію жителів окупованих Олешок на Херсонщині.

Про це повідомляють його колеги-пропагандисти. Так, «Сводки ополчения Новороссии» повідомляють, що до 40-річного блогера, який перестав виходити на зв'язок наприкінці жовтня, не пускають адвокатів, а сама справа нібито пов'язана з держзрадою та роботою на українські спецслужби.

Канал Alex Parker Returns 5 листопада повідомив про арешт Романова. За даними каналу, його звинувачують у державній зраді, шпигунстві на користь України та пропагандистських заходах під керівництвом українських спецслужб. Це «тільки початок» переслідування представників Z-спільноти, які допустили неугодну владу висловлювання, готується ще кілька показових розправ, пише Alex Parker Returns.

Джерело: російські z-канали.

Російського військового блогера та пропагандиста Володимира Романова, автора Telegram-каналу Romanov Лайт, імовірно, затримали в тимчасово окупованому Севастополі.

Перед цим Романов написав у соцмережах, що із тимчасово окупованих Олешок, 30 жовтня, на підконтрольну Україні територію хочуть виїхати вчетверо більше людей, ніж до Росії. Для перевезення охочих до України планують залучити 17 автобусів, тоді як у напрямку РФ мають вирушити лише чотири. Він також стверджує, що російська сторона нібито збирається показати більше автобусів, які прямують до Росії, приховавши порожні салони за заштореними вікнами.

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