25-річний бразилець із позивним «Мамба» працював цивільним рятувальником у Ріо-де-Жанейро. Він допомагав людям під час надзвичайних ситуацій і надавав першу допомогу. Тепер чоловік уперше у житті проходить військову службу — у складі українського війська.

Історію бразильця розповіли в Інтернаціональному легіоні оборони України. До приїзду в Україну «Мамба» працював цивільним рятувальником у Ріо-де-Жанейро. Його робота була пов’язана з допомогою людям у надзвичайних ситуаціях. Він надавав першу допомогу пораненим і займався запобіганням нещасним випадкам. Водночас чоловік давно хотів пов’язати своє життя з військовою службою. У Бразилії він мріяв стати військовим пожежником. Однак здійснити цю мрію там не вдалося.

У результаті можливість поєднати військову службу з допомогою людям «Мамба» побачив в Україні. Він вирішив приїхати сюди та долучитися до боротьби. «Я працював цивільним рятувальником у Ріо-де-Жанейро, а потім вирішив поїхати на війну, щоб допомагати людям», — розповів боєць. При цьому до України він приїхав без попереднього військового досвіду. У бразильській армії «Мамба» ніколи не служив. «Я ніколи не служив у бразильській армії. Це перший раз, коли я проходжу військову службу», — зазначив він.

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Нині бразилець служить у 159-й окремій механізованій бригаді. Саме цей підрозділ він обрав після того, як побачив в інтернеті відео про бразильських військових, які вже служили в його складі. Особливо його зацікавила історія одного зі співвітчизників. Після служби в Україні той військовий зміг повернутися до Бразилії.

Для «Мамби» це стало додатковим аргументом на користь саме цього підрозділу. Він зрозумів, що тут зможе служити, допомагати Україні, а після війни має шанс повернутися додому. «Я ще більше переконався, що можу сподіватися на те, що приїду сюди допомагати, а потім повернуся додому живим», — сказав бразилець.

Досвід рятувальника став у пригоді йому вже в українському війську. Навички першої допомоги та робота під час надзвичайних ситуацій стали частиною його попереднього досвіду. Водночас сам «Мамба» наголошує, що військова підготовка дала йому набагато більше. За його словами, вона допомогла отримати навички, яких не було в його цивільній роботі.

Окремо боєць говорить про важливість базової загальновійськової підготовки. Він вважає, що без неї їхати на війну було б надзвичайно небезпечно. «Якби я не пройшов цей курс, це навчання — і я кажу це прямо — це було б схоже на самогубство, на рішення піти на війну без необхідної підготовки», — розповів він. За словами бразильця, під час перебування в Україні його найбільше вразили люди. Він звернув увагу на їхню стійкість і готовність продовжувати боротьбу попри війну. «Вони не опускають голову, йдуть у бій з усією силою, відвагою та мужністю», — сказав «Мамба».

Зараз він продовжує службу в українському війську. Для нього це не лише новий досвід, а й можливість здійснити давню мрію про військову службу. При цьому свою нинішню роботу він пов’язує з тим, чим займався раніше. Як і в Ріо-де-Жанейро, він хоче допомагати людям. Тільки тепер робить це вже як військовослужбовець в Україні. «Я знаю, що це завжди було моїм бажанням — служити, допомагати людям і боротися на правильному боці — за Україну», — підсумував бразилець. Його історію розповіли в Інтернаціональному легіоні оборони України.

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