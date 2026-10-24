З російського полону повернувся морпіх із Миколаївщини Євгеній Уйманов

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Із російського полону повернувся морський піхотинець із Миколаївщини Євгеній Уйманов, який перебував у неволі з 12 квітня 2022 року. Він — один із трьох чоловіків однієї родини, які від перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України.

«Коли мені вчора подзвонили і сказали, що Женя повернувся... Ми так довго на це чекали, що я і зраділа, і не повірила. Мене переповнили емоції, які важко висловити словами», — розповіла жінка.

Мати військового зізналася, що не сумнівалася у поверненні сина. Лише за два дні до звістки вона написала йому листа, з яким чомусь зволікала. Ганна Іванівна припускає, що, можливо, підсвідомо відчувала наближення важливої події.

До початку повномасштабного вторгнення Євгеній Уйманов працював будівельником. Однак уже в перший день великої війни він вирушив до військкомату. Так само вчинили й інші чоловіки родини: батько, чоловік сестри та тесть.

Євгеній проходив службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти. У полон він потрапив 12 квітня 2022 року.

«28 лютого подзвонив додому і сказав, що він на Донеччині, поблизу Волновахи. Згодом ми дізналися, що вони захищали Маріуполь. Потім був ще один дзвінок — уночі 17 березня. Щоб зателефонувати нам, він вилазив на дах багатоповерхівки. На цьому зв'язок обірвався», — пригадала мама морпіха.

Після цього рідні тривалий час не мали жодної інформації про долю Євгенія.

Сестра військового Лілія постійно шукала в інтернеті бодай якісь відомості про своїх рідних. Разом із Євгенієм у той самий період безвісти зникли її чоловік Олександр Шепеля та батько Геннадій Уйманов. Вони служили у 79-й десантно-штурмовій бригаді й також обороняли Донеччину.

Згодом Лілія натрапила на відео з українськими морськими піхотинцями, які потрапили в полон біля Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. На записі вона впізнала брата за наплічником, який Євгеній узяв із собою на війну в сина.

Пізніше жінка знайшла в інтернеті й фотографію полоненого з табличкою, на якій були зазначені прізвище та дата народження. Попри те, що чоловік був сильно змарнілим і в брудному одязі, рідні змогли переконатися, що це Євгеній.

Першу звістку від Євгенія родина отримала у 2023 році. Рідні писали йому багато листів, однак ті йшли по сім-дев’ять місяців, а частина кореспонденції взагалі не доходила.

Спочатку повідомлення від військового були дуже короткими. Згодом він почав писати більше, розповідав, як сумує за близькими та чого йому бракує.

«Перша звістка від нього прийшла вже у 2023 році. Ми писали йому багато листів, але вони йшли по 7-9 місяців, і доходили далеко не всі. Спочатку повідомлення від нього були дуже короткі, але останнім часом він став писати трохи більше. Казав, що дуже скучив, що хоче шоколаду і згущеного молока. А в одному з останніх листів навіть написав, що має вже свій бізнес-план, і коли повернеться додому, йому знадобиться моя допомога, щоб його втілити», — розповіла Ганна Іванівна.

Як з’ясувалося згодом, чоловік Ганни Іванівни та її зять Олександр Шепеля також потрапили в російський полон у квітні 2022 року.

Чоловік Ганни Іванівни повернувся додому під час обміну полоненими в червні 2025 року. Її зять Олександр Шепеля досі перебуває в неволі.

Водночас доля ще одного родича — тестя Євгенія на ім’я Аркадій — залишається невідомою. Чоловік вважається зниклим безвісти.

Повернення Євгенія Уйманова стало довгоочікуваною звісткою для родини, яка роками чекала на його звільнення та продовжує сподіватися на повернення інших рідних.

Про повернення військового кореспондентові Укрінформу повідомила його мама Ганна Іванівна.

Під час обміну полоненими 23 жовтня додому повернулися 35 військовослужбовців окремого загону спеціального призначення «Азов».

У межах переговорного процесу 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед них — 261 військовослужбовець і дев’ятеро цивільних. Обмін провели за дорученням президента України за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що під час обміну 23 жовтня додому повернувся військовий Олександр Щербаков, із яким вони перебували в одній камері.

23 жовтня Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

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