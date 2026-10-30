З вересня Росія завдала по енергетиці України понад 350 ударів, — Шмигаль

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Від вересня російські війська завдали понад 350 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атак пошкоджено понад 800 одиниць обладнання на підстанціях і генеруючих потужностях, майже половину з них втрачено.

«Починаючи з вересня і в жовтні ворогом завдано понад 350 ударів. Уражено понад 800 одиниць обладнання на підстанціях, на генеруючих потужностях. Майже половина, близько 350, втрачена», — сказав він.

Денис Шмигаль повідомив, що 235 трансформаторів уже захищені другим рівнем захисту. За словами міністра, ці інженерні рішення демонструють ефективність навіть за інтенсивних російських атак.

«За пів року, при всій кількості балістичних атак, реактивних дронів, є єдиний факт ураження балістичною ракетою об'єкта в захисті. Інших фактів, при всій кількості балістичних атак, немає.

Захисти працюють, особливо добре працюють захисти з так званим жорстким предетонаційним екраном. Відповідно зараз це основний та останній технологічний підхід до захисту енергетичних об'єктів. Все це робиться», — пояснив міністр.

Шмигаль також наголосив, що захисні споруди мають важливе значення для швидкості відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

За оцінкою міністра, якби енергетичні об’єкти не мали такого захисту, відновлення після ударів Росії за нинішньої інтенсивності атак тривало б місяцями.

Про це під час години запитань до уряду заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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