За добу армія РФ втратила на війні проти України ще 1980 військових і два засоби ППО

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Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 24 жовтня 2026 року, становлять близько 1 576 600 осіб. За минулу добу російські війська втратили ще 1 980 військових.

За даними Генштабу, станом на 24 жовтня російська армія також втратила 12 444 танки та 25 600 бойових броньованих машин.

За добу українські захисники знищили ще п'ять танків і три броньовані машини.

Інші орієнтовні втрати російських військ становлять:

артилерійські системи — 51 565 одиниць (+64 за добу);

реактивні системи залпового вогню — 2 232 (+2);

засоби протиповітряної оборони — 1 722 (+2);

літаки — 443;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 011 (+8);

оперативно-тактичні безпілотники — 579 064 (+1 855);

крилаті ракети — 5 138;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 166 501 (+413);

спеціальна техніка — 4 852 (+1).

У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що дані щодо бойових втрат російських військ уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також пункт управління російських військ.

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