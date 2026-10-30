За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб

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Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

За минулу добу українські захисники знищили ще 1590 російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 жовтня російські війська також втратили:

танки — 12 450 одиниць (+1 за добу);

бойові броньовані машини — 25 617 (+3);

артилерійські системи — 51 720 (+21);

реактивні системи залпового вогню — 2246 (+1);

засоби протиповітряної оборони — 1728 (+1);

літаки — 452 (+2);

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3039 (+3);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 588 998 (+1589);

крилаті ракети — 5140;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 168 274 (+264);

спеціальна техніка — 4860.

Дані щодо втрат російських військ уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Нагадаємо, 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

Від вечора 29 вересня Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удару завдали українські оператори безпілотних систем.

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