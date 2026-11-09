За добу на фронті зафіксували 140 боєзіткнень, найгарячішим залишається Покровський напрямок

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За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

Протягом минулої доби російські війська завдали 84 авіаційних ударів, під час яких скинули 250 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 8690 дронів-камікадзе та здійснили 2331 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили район зосередження особового складу противника, вісім артилерійських систем і чотири пункти управління.

За даними Генштабу, втрати російської армії за добу становили 2980 військовослужбовців. Також українські захисники знищили та пошкодили:

чотири танки;

15 бойових броньованих машин;

68 артилерійських систем;

шість реактивних систем залпового вогню;

два засоби протиповітряної оборони;

десять наземних робототехнічних комплексів;

1843 безпілотні літальні апарати;

638 одиниць автомобільної техніки;

одну одиницю спеціальної техніки;

одну важку вогнеметну систему.

Північно-Слобожанський напрямок

Минулої доби російські війська здійснили три атаки в районах Уланового, Малої Слобідки та Дорошівки.

Південно-Слобожанський напрямок

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

Куп'янський напрямок

За минулу добу російські війська не проводили штурмових дій.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили чотири атаки противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Шийківки та Лимана.

Слов'янський напрямок

Минулої доби окупанти не проводили активних наступальних дій.

Краматорський напрямок

Українські захисники відбили одну атаку противника в районі Попасного.

Костянтинівський напрямок

Тут зафіксовано дев'ять атак російських військ. Загарбники намагалися штурмувати позиції Сил оборони в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Покровський напрямок

Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За минулу добу українські захисники зупинили 15 атак російських військ.

Окупанти атакували в районах Сергіївки та Молодецького, а також намагалися просунутися в напрямках Вільного, Добропілля та Новофедорівки.

Олександрівський напрямок

Минулої доби російські війська не проводили штурмових дій.

Гуляйпільський напрямок

Сили оборони відбили п'ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Успішного та Тернуватого.

Оріхівський напрямок

Активних наступальних дій російські війська минулої доби не проводили.

Придніпровський напрямок

На цій ділянці фронту також не зафіксовано активних наступальних дій окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

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