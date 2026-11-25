За добу росіяни вбили в Україні щонайменше сім людей та 58 поранили
За добу 25 листопада через атаки рашистів в Україні загинули щонайменше семеро людей, ще 58 отримали поранення.
На Донеччині відомо про загиблого й 19 постраждалих. Поранені 7 осіб у Краматорській громаді. У Слов'янську поранено подружжя, а під час другого удару загинув чоловік і 10 постраждалих.
На Запоріжжі — 13 постраждалих. З них 6 людей поранені внаслідок атаки на Шевченківський район. Потім РФ атакувала Космічний район — 7 постраждалих.
Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.
На Харківщині — 4 загиблих і 10 постраждалих. З них є загиблий і 7 постраждалих біля Федорівки після удару по автобусу. У Златополі — 2 поранених, у Харкові постраждав чоловік у Слобідському районі, у Золочівській громаді — 2 загиблих, ще 1 загиблий — на трасі Дергачі-Золочів.
На Житомирщині у Малині загинув чоловік, ще 9 постраждалих.
В Одесі — 4 поранених. Спочатку постраждали 3 людей внаслідок атаки, згодом ще 1 особа через другий удар.
На Дніпропетровщині поранений чоловік.
На Київщині в Білій церкві загинув чоловік.