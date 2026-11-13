За добу російські окупанти 47 разів намагалися прорватися на Покровському напрямку — Генштаб

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 101 окупанта, 23 - поранено; знищено 43 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА та 14 укриттів противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три гармати, один пункт управління БпЛА та 57 укриттів противника. Знищено або подавлено 100 безпілотних літальних апаратів різних типів.