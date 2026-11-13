За добу російські окупанти 47 разів намагалися прорватися на Покровському напрямку — Генштаб
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У п'ятницю, 13 листопада, на фронті зафіксовано 243 боєзіткнення. Зокрема майже пів сотні ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, також російські окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку.
Ситуація по напрямкам:
- На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, скинули дві керовані авіабомби та здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
- На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населеного пункту Охрімівка.
- На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Глушківки.
- Чотирнадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу Греківки та у бік населених пунктів Новоплатонівка, Дружелюбівка, Зелена Долина, Лиман.
- На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли чотири спроби загарбників просунутися в бік Миколаївки.
- На Краматорському напрямку противник один раз атакував поблизу Миколаївки.
- На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали десять ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Русин Яр та у бік Миколайпілля і Новопавлівки.
- Сорок сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Водянське, Добропілля, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Ганнівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два ворожі штурми тривають.
- За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 101 окупанта, 23 - поранено; знищено 43 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, один пункт управління БпЛА та 14 укриттів противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три гармати, один пункт управління БпЛА та 57 укриттів противника. Знищено або подавлено 100 безпілотних літальних апаратів різних типів.
- На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував у бік Новомиколаївки.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Верхньої Терси, Малої Токмачки та у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке. Ще три боєзіткнення тривають.
- На Оріхівському напрямку окупанти проводили п’ять штурмових дій у бік Новоандріївки, Юрківки, Павлівки та Новояковлівки.
- На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.Нагадаємо, що протягом дня 13 листопада окупанти майже 20 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.