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Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2026 року, становлять близько 1 634 860 осіб.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1730 російських загарбників.

За інформацією Генштабу, загальні втрати російської армії також становлять:

танки – 2485 одиниць;

бойові броньовані машини – 25 884 (+24);

артилерійські системи – 52 595 (+21);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 2289 (+1);

засоби протиповітряної оборони – 1767 (+2);

літаки – 452;

гелікоптери – 356;

наземні робототехнічні комплекси – 3203 (+7);

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 615 411 (+1065);

крилаті ракети – 5278 (+82);

кораблі та катери – 35;

підводні човни – 2;

автомобільна техніка та автоцистерни – 177 819 (+283);

спеціальна техніка – 4921 (+2).

У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат російських військ уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Від початку доби 20 листопада 2026 року на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 16 спроб просунутися вперед. Загалом противник завдав ракетних та авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб і застосував понад 4,5 тисячі дронів-камікадзе.

Українські військові провели на Харківщині наступальну операцію «Ведмежий капкан» і повернули контроль над 204 квадратними кілометрами території та 14 селами. Бої тривали в умовах інформаційної тиші, а для обману російських військ українські захисники використали танки Abrams. Про деталі операції бійці 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 розповіли 20 листопада 2026 року.

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади уразили чотири замасковані гармати росіян на Гуляйпільському напрямку. Серед знищеної техніки — дві гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та дві 2А65 «Мста-Б».

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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