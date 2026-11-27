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Російська армія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 648 161 військовослужбовця.

За останню добу втрати РФ становили 2262 особи.

За даними Генштабу, станом на 27 листопада 2026 року загальні бойові втрати російської армії становлять:

особового складу – близько 1 648 161 (+2262) особи;

танків – 12 514 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 26 003 (+11);

артилерійських систем – 52 858 (+33);

РСЗВ – 2306 (+2);

засобів ППО – 1772 (+1);

літаків – 456;

гелікоптерів – 356;

наземних робототехнічних комплексів – 3243 (+14);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 622 317 (+1315);

крилатих ракет – 5278;

кораблів і катерів – 36;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки й автоцистерн – 180 752 (+658);

спеціальної техніки – 4951 (+8).

У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат російських військ уточнюються.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Нагадаємо, з 2022 року Сили спеціальних операцій (ССО) збройних сил РФ втратили щонайменше 87 військовослужбовців, переважну більшість яких становлять офіцери-диверсанти, свідчать дані з витоку бази Росстату про смерті, отриманого журналістами від хакерських груп Silent Crow та «Кіберпартизани».

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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