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В Україні за результатами аналізу фото- та відеоматеріалів із російського полону вдалося ідентифікувати 77 українських військовослужбовців. Ідеться про захисників, долю яких встановлюють через зникнення безвісти або ймовірне перебування в полоні РФ.

Водночас для родин українських військових готують новий сервіс, який має спростити передавання фото- та відеоматеріалів для проведення експертизи.

За словами омбудсмана, співпраця його Офісу з КНДІСЕ та Товариством Червоного Хреста України триває з 2023 року. За цей час інститут підготував 248 консультаційних висновків, які допомагають встановлювати особи українських військовослужбовців за фото- та відеоматеріалами.

Скількох військових вдалося ідентифікувати

Лубінець навів результати роботи за роками:

2023 рік – 44 консультаційні висновки, ідентифіковано 19 військовослужбовців;

2024 рік – 78 висновків, ідентифіковано 25 військовослужбовців;

2025 рік – 75 висновків, ідентифіковано 26 військовослужбовців;

2026 рік – 51 висновок, ідентифіковано 7 військовослужбовців.

За іншими матеріалами експерти змогли лише частково встановити особу або дійшли висновку, що на порівнюваних зображеннях зафіксовані різні люди.

Отримані результати використовують компетентні державні органи для встановлення місця перебування військовослужбовців і подальшої роботи над їхнім поверненням.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з керівництвом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Нагадаємо, що Кремль заявив про фінальний етап підготовки обміну полоненими з Україною.

Раніше ми повідомляли, що У п'ятницю, 23 жовтня, Україна повернула з російського полону 270 своїх військовополонених.

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