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Черговий день війни України за незалежність приніс російський загарбникам нові втрати. 13 листопада особистого складу вони втратили 1 710 одиниць, артилерійських систем — 33.



Також ЗСУ знищили:

шість танків — загальні втрати з початком повномасштабного вторгення вже склали 12 478 одиниць;

19 бойових броньованих машин: 25 750 одиниць;

дві РСЗВ: 2 273 одиниць;

чотири наземні робототехнічні комплекси: 3 140 одиниць;

448 БпЛА оперативно-тактичного рівня: 607 531 одиниць;

302 автомобільої техніки та автоцистерн: 174 609 одиниць.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України. Таким чином загальні встрати ворога в особистому складі на сьогодні скаладають 1 620 630 російських терористів.

Нагадаємо, що брянський художник Інокентій Курбатов, який став героєм мему про «недосконалість суспільства», був ліквідований під час бойових дій в Україні приблизно через місяць після відправлення на фронт.

У жовтні російський актор Єфим Старцев був ліквідований під час війни в Україні у віці 50 років.

Російський чемпіон Європи з важкої атлетики ліквідований на війні проти України.

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