За повідомленнями, Маск наказав сповільнити роботу Starshield в Україні — PBS NewsHour

За повідомленнями, Ілон Маск наказав сповільнити роботу оборонних систем Starshield в Україні. Про це йдеться у сюжеті PBS NewsHour, присвяченому впливу підприємця на безпекові інтереси США. Матеріал вийшов у форматі відеосегмента, також доступного для прослуховування.

Репортаж про Starshield

Репортаж про ситуацію підготував кореспондент PBS NewsHour із питань зовнішньої політики та оборони Нік Шифрін. У сюжеті його матеріал поєднано з розмовою про те, як Маск здобув настільки значний вплив на безпекові інтереси Сполучених Штатів.

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Обговорення безпекового впливу

Ведуча Амна Наваз обговорила цю тему з Чарльзом Ґелбрейтом. Він є відставним полковником Повітряних сил США та протягом 30 років військової служби спеціалізувався на космічних операціях. Нині Ґелбрейт працює в Інституті Мітчелла Асоціації Повітряних сил США.

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