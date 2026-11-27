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Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів по військових, промислових та нафтових об’єктах Росії за останній тиждень.

Глава держави наголосив, що Україна відповідає на кожен російський удар, завдаючи точних ударів у відповідь. За його словами, українські Сили оборони досягли результатів одразу в низці російських регіонів, а також в акваторії Чорного моря.

«Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні. За один цей тиждень маємо результати у Самарському, Нижньогородському, Краснодарському, Ростовському, Волгоградському, Ставропольському, Брянському, Пермському, Тульському регіонах, також Башкортостані й Татарстані, в акваторії Чорного моря. Російські нафтові обʼєкти, підприємства, задіяні у виробництві вибухівки, та інші об'єкти, які працюють на війну, військові аеродроми та літаки – всього цього наша далекобійність досягла», – повідомив Зеленський, оприлюднивши відео.

Президент також відзначив усі складові Сил оборони та безпеки України, які завдають ударів по об'єктах країни-агресора, назвавши їх «кінетичними санкціями».

«росія отримувала безліч варіантів деескалації і зупинки цієї війни та все одно обрала війну. росії треба закінчити цю свою війну – треба обрати мир. Дякую всім, хто з Україною!» – наголосив глава держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив в мережі Х.

26 листопада підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) зафіксували абсолютний добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. За одну добу українські військові уразили 845 російських окупантів, із яких 221 було ліквідовано. Загалом підрозділи СБС уразили 2431 ціль.

Сили безпілотних систем ЗСУ встановили новий добовий рекорд ураження окупантів.

За добу 22 листопада українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.

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