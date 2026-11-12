Загарбники атакували Харківщину: двоє загиблих і семеро постраждалих, серед них діти

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Протягом минулої доби 11 листопада російські війська обстріляли Харків та ще сім населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих є діти.

"У м. Харків загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка; у с. Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка; у сел. Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у сел. Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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