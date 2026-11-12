Загарбники атакували Харківщину: двоє загиблих і семеро постраждалих, серед них діти
Протягом минулої доби 11 листопада російські війська обстріляли Харків та ще сім населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих є діти.
"У м. Харків загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка; у с. Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка; у сел. Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес; у сел. Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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