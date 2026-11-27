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У ніч на 27 листопада російські війська атакували залізничну та енергетичну інфраструктуру, підприємства й житлові будинки в дев’яти областях України. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще щонайменше шестеро дістали поранення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Цієї ночі росія била по залізниці, енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках у дев'яти областях. Одна людина загинула, щонайменше шестеро постраждали", - написав очільник уряду.

Зокрема, на Дніпропетровщині росіяни вдарили по залізничних станціях у Кривому Розі та Кам'янському, а також по двох вугільних шахтах. Пошкоджено тепловози.

На Вінниччині та Кіровоградщині ворог атакував електропідстанції, зокрема і ті, що забезпечують роботу залізниці. У Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині під ударом опинилися виробничі та складські приміщення.

В Ізюмі на Харківщині внаслідок атаки дронів виникла пожежа в багатоквартирному будинку, постраждали п'ятеро людей. На Одещині пошкоджено приватний будинок, на Сумщині — гуртожиток та житловий будинок.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Сергій Корецький у Телеграмі.

Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини, є загиблий і поранені.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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