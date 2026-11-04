Загарбники атакували житловий будинок на Сумщині, загинула 69-річна мешканка

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У Путивльській громаді Сумської області російський ударний безпілотник атакував житловий будинок. Унаслідок влучання загинула 69-річна жінка.

"На жаль, від отриманих важких травм на місці загинула 69-річна жінка. Її чоловік, який також перебував у будинку, зазнав поранень", – повідомив начальник місцевої ОВА.

Медики надають пораненому необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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