Загинув український дзюдоїст і військовий Іван Ременюк, який вважався зниклим безвісти майже 2 роки

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Український спорт зазнав чергової втрати через російську війну. Майже через два роки після зникнення безвісти рідні дзюдоїста Івана Ременюка отримали підтвердження його загибелі під час виконання бойового завдання.

У спортивній організації згадали досягнення Ременюка та його мужність у захисті України.

Іван Ременюк займався дзюдо у Дніпрі під керівництвом тренера Олександра Лєнкова. Спортсмен досяг успіхів на обласному та національному рівнях.

До лав Збройних сил України він приєднався ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом Іван Ременюк прослужив у війську сім років, мав звання лейтенанта та позивний «Дніпро».

Військовий служив у стрілецькому взводі 122-го батальйону 113-ї бригади територіальної оборони.

У листопаді 2024 року Ременюк вирушив на позицію поблизу Роздольного Донецької області. Згодом з'явилася інформація про його поранення та ймовірну загибель. Майже два роки захисник офіційно мав статус зниклого безвісти.

Підтвердити загибель Івана Ременюка вдалося лише в липні 2026 року — після отримання результатів, які засвідчили збіг ДНК.

«Співчуття рідним та близьким від Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Завжди в нашій пам’яті. Вічна слава Герою!» — написали колеги дзюдоїста.

Івана Ременюка поховали у його рідному Дніпрі.

Про трагічну звістку повідомила Федерація дзюдо Дніпропетровської області.

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